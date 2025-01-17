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17 січня 2025, 13:09

На Одещині затримали російського коригувальника, який видавав себе за жінку

17 січня 2025, 13:09
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фото: СБУ
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СБУ затримала чергового російського агента на Одещині. Зловмисник коригував російські удари по регіону, а для конспірації видавав себе за жінку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Затриманий - 26-річний місцевий житель. Російські куратори "вийшли" на нього через Telegram-канали для пошуку швидких заробітків.

"Для конспірації агент відростив собі довге волосся і видавав себе за дівчину. Маскуючись під жіночим одягом, він фотографував військові об’єкти і фіксував їхні координати", - розповіли в СБУ.

За даними українськї спецслужби, інформацію від агента ворог міг використати для ударів по пунктах базування ЗСУ, СБУ та прикордонників на території портового міста Ізмаїл. Однак агент був затриманий.

Фігуранту оголосили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила головну бухгалтерку однієї з філій "Укрзалізниці" в Полтавській області, яка через свого чоловіка, бойовика окупаційних угруповань Росії, передавала ворогу дані про рух військових ешелонів у регіоні.

Одеса СБУ Одеська область агент рф коригувальник
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