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20 января 2025, 05:30

На Одещине будут судить бизнесмена, который организовал поборы с зернотрейдеров

20 января 2025, 05:30
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, причастного к схеме поборов с экспортеров "зернового коридора". Обвинительный акт направили в суд

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, информирует RegioNews.

По материалам дела, предприниматель и два должностных лица Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях организовали коррупционную схему вымогания денег за выдачу фитосанитарных сертификатов, а также других документов для экспорта ячменя и кукурузы.

"Услуга" дельцов по выдаче необходимых документов для предприятий, планировавших экспорт ячменя в КНР, за каждые 15 тысяч тонн стоила в 2023 году 22,5 тысячи долларов США, а в 2024 году — 30 тысяч долларов США.

Злоумышленников задержали в начале апреля 2024 года. Дело в отношении двух должностных лиц Госпродпотребслужбы ранее направили в суд.

Их сообщник-предприниматель обвиняется в получении неправомерной выгоды и подлоге официального документа.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет", — добавили в ГБР.

Напомним, ранее Служба безопасности ликвидировала масштабную схему вымогательства денег с экспортеров украинской агропродукции. Ежемесячные "доходы" организаторов достигали 1 млн долларов.

суд ГБР подозрение следствие Госпродпотребслужба предприниматели Одесская область зерновой коридор
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