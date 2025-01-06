На Одещині горів пʼятиквартирний будинок: є загиблі
Смертельна пожежа сталася зранку 6 січня в місті Подільськ Одеської області
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На вулиці 8-го березня виникла пожежа в 5-тиквартирному будинку. На жаль, під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох загиблих осіб (особисті дані встановлюються).
Вогнеборцям вдалося врятувати господарку квартири – 82-пічну жінку, її госпіталізували з діагнозом "отруєння продуктами горіння".
Причина пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, вранці 1 січня на Прикарпатті горів санаторій. З будівлі евакуювали понад 100 людей.
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