На Черкащині у смітті знайшли мертве немовля
У селі Білоусівка Драбівського району Черкаської області знайшли мертву дитину. За попередньою інформацією, новонароджену дитину задушили
Про це повідомляє provce.ck.ua, передає RegioNews.
За інформацією видання, мати дитини працювала у місцевому магазині продавчинею. У селі шоковані трагедією і кажуть, що жінка з благополучної родини.
"Ми не знаємо, як так трапилося і що могло це спричинити. Там благополучна сім'я. Дівчині 25 років. Жодних зауважень до неї ніколи не було. В неї є ще трирічна дитина", – розповіла староста села Наталя Скиба.
У виданні додали, що наразі триває слідство та обіцяють згодом розповісти подробиці злочину.
Раніше повідомлялось, що у Києві неповнолітня мати залишила свою однорічну дитину одною в зачиненій квартирі. Подія сталася у Дніпровському районі Києва.