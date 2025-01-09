На Черкащині у смітті знайшли мертве немовля

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Про це повідомляє provce.ck.ua, передає RegioNews.

За інформацією видання, мати дитини працювала у місцевому магазині продавчинею. У селі шоковані трагедією і кажуть, що жінка з благополучної родини.

"Ми не знаємо, як так трапилося і що могло це спричинити. Там благополучна сім'я. Дівчині 25 років. Жодних зауважень до неї ніколи не було. В неї є ще трирічна дитина", – розповіла староста села Наталя Скиба.

У виданні додали, що наразі триває слідство та обіцяють згодом розповісти подробиці злочину.

Раніше повідомлялось, що у Києві неповнолітня мати залишила свою однорічну дитину одною в зачиненій квартирі. Подія сталася у Дніпровському районі Києва.