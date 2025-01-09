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09 січня 2025, 13:34

На Черкащині у смітті знайшли мертве немовля

09 січня 2025, 13:34
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фото ілюстративне: з відкритих джерел
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У селі Білоусівка Драбівського району Черкаської області знайшли мертву дитину. За попередньою інформацією, новонароджену дитину задушили

Про це повідомляє provce.ck.ua, передає RegioNews.

За інформацією видання, мати дитини працювала у місцевому магазині продавчинею. У селі шоковані трагедією і кажуть, що жінка з благополучної родини.

"Ми не знаємо, як так трапилося і що могло це спричинити. Там благополучна сім'я. Дівчині 25 років. Жодних зауважень до неї ніколи не було. В неї є ще трирічна дитина", – розповіла староста села Наталя Скиба.

У виданні додали, що наразі триває слідство та обіцяють згодом розповісти подробиці злочину.

Раніше повідомлялось, що у Києві неповнолітня мати залишила свою однорічну дитину одною в зачиненій квартирі. Подія сталася у Дніпровському районі Києва.

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