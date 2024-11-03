Скандальний ексначальник Одеського ТЦК Борисов намагався оформити собі інвалідність, — ЗМІ

фото: Одеський обласний ТЦК та СП/ Facebook

Колишній начальник Одеського обласного ТЦК Євген Борисов, якого підозрюють у легалізації майна злочинним шляхом, під час перебування у СІЗО намагався оформити собі групу інвалідності

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

Як відомо, Борисов перебував у СІЗО уже більше року. При цьому, як свідчать матеріали суду, сторона захисту протягом останніх дев’яти місяців добивалася направлення Борисова на медико-соціальну експертну комісію для оформлення інвалідності.

Також відомо, що Борисов наразі звільнений із Збройних сил за станом здоров’я зі зняттям з військового обліку.

Сторона захисту також вимагала зміни запобіжного заходу підозрюваному, оскільки, той нібито потребу постійного нагляду лікарів. Суд відхилив ще прохання, однак зменшив розмір застави до 39,3 млн грн (до того було майже 70 млн).

Нагадаємо, у 2023 році правоохоронці викрили механізм легалізації членами сім’ї та близькими особами ексвоєнкома Євгена Борисова коштів на загальну суму понад 8,2 млн євро. За версією слідства, ці гроші одержано злочинним шляхом.

Також у 2023 році журналісти-розслідувачі виявили в Іспанії маєток та офіс, які належать матері й дружині Борисова.

Щодо Борисова уже скеровано до суду два обвинувальні акти за статтями про незаконне збагачення, ухилення від військової служби, самовільне залишення військової частини та підробку документів.

Додамо, що Євген Борисов був затриманий при спробі втекти з України.