01:15  26 декабря
На Закарпатье осудили виновника ДТП, в котором погиб ребенок
06:25  26 декабря
На Хмельнитчине космический "Марсоход" помогает фермерам выращивать огурцы
05:05  26 декабря
В Киеве овчарка вцепилась зубами в лицо девушки: как суд наказал владельца пса
UA | RU
UA | RU
26 декабря 2024, 19:43

Скандального экс-военкома Борисова снова отправили в СИЗО

26 декабря 2024, 19:43
Читайте також українською мовою
фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

Печерский суд Киева избрал меру пресечения эксначальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову, подозреваемому в совершении ряда преступлений

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Согласно решению суда Борисов будет находиться под стражей, как и просила сторона обвинения.

В прокуратуре считают, что Борисов может скрываться от суда за пределами Украины. Защита, в свою очередь, настаивала на домашнем аресте с применением электронного браслета.

Мера пресечения предусматривает возможность выхода подозреваемого под залог, сумма которого составляет 402 млн гривен.

Напомним, 25 декабря работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как он вышел из СИЗО после внесения залога в 39,364 млн. гривен.

ГБР уже направило в суд два обвинительных акта против военкома за коррупционные и служебные правонарушения, предусматривающие лишение свободы до 10 лет.

28 мая в Киеве правоохранители повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 12 млн. грн. Тогда экс-чиновнику объявили новое подозрение о легализации незаконных доходов.

Ранее сообщалось, что Борисов во время пребывания в СИЗО пытался оформить себе группу инвалидности.

арест коррупция ТЦК мера пресечения Борисов Евгений обогащение
Бывшего председателя одесского УДАРа, пойманного на взятке, взяли под арест
26 декабря 2024, 19:07
Некачественные спальники для Нацгвардии на 30 млн грн: директору предприятия объявили подозрение
26 декабря 2024, 12:50
Депутата Полтавского горсовета признали виновным в коррупции, но суд освободил его от наказания
24 декабря 2024, 21:14
Все новости »
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
Кличко рассказал, сколько многоэтажек в Киеве были повреждены обстрелами за время войны
26 декабря 2024, 20:44
"Безграничная коррупция": Зеркаль рассказала, как чешский бизнес безуспешно пытался зайти в Полтаву
26 декабря 2024, 20:06
В Сумской области в результате массированного обстрела погиб гражданский мужчина
26 декабря 2024, 19:15
Бывшего председателя одесского УДАРа, пойманного на взятке, взяли под арест
26 декабря 2024, 19:07
Экс-чиновники столичного КП получили подозрения за присвоение 9 млн грн
26 декабря 2024, 18:39
На Днепропетровщине разоблачили мошенника, заработавшего 100 тыс. грн на продаже несуществующих дров
26 декабря 2024, 18:12
11 лет за измену: в Николаеве на нары отправили приспешника РФ
26 декабря 2024, 18:01
На Киевщине женщина перелезала через забор и застряла на штыре
26 декабря 2024, 17:49
Командира взвода 211 бригады, издевавшегося над подчиненными, объявили в розыск
26 декабря 2024, 17:38
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »