Скандального экс-военкома Борисова снова отправили в СИЗО

фото: ДБР

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Согласно решению суда Борисов будет находиться под стражей, как и просила сторона обвинения.

В прокуратуре считают, что Борисов может скрываться от суда за пределами Украины. Защита, в свою очередь, настаивала на домашнем аресте с применением электронного браслета.

Мера пресечения предусматривает возможность выхода подозреваемого под залог, сумма которого составляет 402 млн гривен.

Напомним, 25 декабря работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как он вышел из СИЗО после внесения залога в 39,364 млн. гривен.

ГБР уже направило в суд два обвинительных акта против военкома за коррупционные и служебные правонарушения, предусматривающие лишение свободы до 10 лет.

28 мая в Киеве правоохранители повторно задержали экс-начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в 12 млн. грн. Тогда экс-чиновнику объявили новое подозрение о легализации незаконных доходов.

Ранее сообщалось, что Борисов во время пребывания в СИЗО пытался оформить себе группу инвалидности.