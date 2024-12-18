В Одесі оголосили підозру настоятелю храма УПЦ МП, який вихваляв Путіна та героїзував окупантів

фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України викрили священнослужителя одного з храмів Одеської єпархії УПЦ (МП), який відкрито підтримував російську агресію та розпалював ворожнечу серед вірян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами слідства, настоятель храму під час проповідей і спілкування з прихожанами героїзував російських окупантів та виправдовував їхні злочини. Зокрема, він вихваляв Путіна й намагався обґрунтувати обстріли цивільної інфраструктури України.

Окрім цього, клірик активно розпалював релігійну нетерпимість, закликаючи прихожан до упередженого ставлення до представників інших конфесій.

СБУ задокументувала ці дії та ініціювала судово-лінгвістичну експертизу, яка підтвердила, що висловлювання священника є інформаційно-підривною діяльністю на користь РФ.

На підставі зібраних доказів священнослужителю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян через їхні релігійні чи інші переконання);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ, глорифікація її учасників).

Наразі тривають слідчі дії. Підозрюваному загрожує ув’язнення.

Нагадаємо, на Вінниччині засудили настоятеля храму УПЦ МП, який підтримував Росію. Йдеться про протоієрея Євгенія Кошельника. Священик відбуватиме покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.