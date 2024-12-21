В Одессе леопард напал на работника зоопарка, мужчину госпитализировали
В Одессе леопард ранил сотрудника зоопарка, когда он находился в клетке с животным.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Telegram городских властей Одессы.
Как отмечается в сообщении, директор зоопарка после инцидента сразу вызвал сотрудников полиции.
"Хищника пришлось обезвредить, ведь он представлял опасность для людей", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства инцидента выясняются.
Сотрудник зоопарка был доставлен в городскую больницу. У него множественные раны головы, шеи, конечностей.
Напомним, ранее директор Ровенского зоопарка получил штраф после обнаружения на мусорнике тела львицы Костопольского ветсанзавода. Его продлили к административной ответственности из-за того, что он не сообщил о смерти львицы.
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