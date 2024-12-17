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17 грудня 2024, 05:35

Суд у Вінниці виніс вирок чоловікові, який намагався задушити таксиста

17 грудня 2024, 05:35
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фото: commons.wikimedia.org
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У Вінниці чоловіка, який намагався вбити таксиста, засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомили на сайті Вінницького міського суду, передає RegioNews.

Зазначається, що фігурант раніше був неодноразово судимий. Він замовив таксі, щоб доїхати з Хмельницького до Вінниці та пообіцяв таксистові оплату готівкою після приїзду. Однак при собі чоловік грошей не мав.

"Перебуваючи на задньому сидінні під час руху автомобіля він закинув на шию водія попередньо закріплений на обох зап’ястях рук еластичний бинт. Після цього за допомогою зазначеного бинта почав душити останнього, намагаючись спричинити смерть", - йдеться у повідомленні.

Однак потерпілий чинив опір і за допомогою лівої руки перемістив бинт з шиї на підборіддя та спрямував автомобіль до АЗС, намагаючись привернути уваги працівників поліції, які там перебували.

Під час судового засідання чоловік свою вину визнав частково. Суд призначив чоловікові покарання у виді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше працівники Служби безпеки та Національної поліції запобігли замаху на сім’ю волонтерів у Черкаській області. Зловмисників затримали, їм загрожує довічне ув’язнення.

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