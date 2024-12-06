На Тернопільщині засудили чоловіка за зґвалтування 6-річної родички
Суди першої та апеляційної інстанції визнали жителя Тернопільщини винним у зґвалтуванні дитини
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Чоловік, скориставшись довірою 6-річної дитини та її безпорадним станом через неможливість усвідомити характер вчинених щодо неї дій, зґвалтував свою родичку, яка спала з ним в одному ліжку.
На той час дитина гостювала у бабусі, а 27-річний чоловік, який є двоюрідним братом дитини, проживав там постійно. Дівчинка розповіла дорослим про вчинене над нею насильство, і її мати написала заяву до поліції.
Апеляційний суд підтримав позицію прокурора: скаргу захисника обвинуваченого не задовольнили, а вирок першої інстанції залишили без змін.
Вирок набув чинності. Зловмисник проведе за ґратами 10 років.
Нагадаємо, раніше суд виніс вирок 48-річному зловмиснику, який зґвалтував 4-річну дівчинку в Броварах на Київщині.