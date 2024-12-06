фото: pixabay

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Чоловік, скориставшись довірою 6-річної дитини та її безпорадним станом через неможливість усвідомити характер вчинених щодо неї дій, зґвалтував свою родичку, яка спала з ним в одному ліжку.

На той час дитина гостювала у бабусі, а 27-річний чоловік, який є двоюрідним братом дитини, проживав там постійно. Дівчинка розповіла дорослим про вчинене над нею насильство, і її мати написала заяву до поліції.

Апеляційний суд підтримав позицію прокурора: скаргу захисника обвинуваченого не задовольнили, а вирок першої інстанції залишили без змін.

Вирок набув чинності. Зловмисник проведе за ґратами 10 років.

Нагадаємо, раніше суд виніс вирок 48-річному зловмиснику, який зґвалтував 4-річну дівчинку в Броварах на Київщині.