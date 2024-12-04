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04 грудня 2024, 00:14

На Харківщині засудили чоловіка, який ґвалтував 13-річну падчерку

04 грудня 2024, 00:14
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фото: pixabay
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У Харківському районі чоловік систематично ґвалтував свою падчерку та знущався з дружини. Зловмисника відправили за ґрати

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Прокурори довели, що чоловік протягом 2019 року систематично ґвалтував та вчиняв сексуальні дії щодо падчерки, якій на той момент було 13 років. Чоловік робив це у будинку, коли нікого не було вдома, та у гаражі. При цьому він переважно перебував у стані напідпитку.

Також встановлені факти знущання фігуранта над дружиною. У травні 2019 року подружжя посварилось та чоловік побив жінку. Потерпіла не зверталася до поліції, бо чоловік погрожував їй вбивством. Щоб підтвердити власні слова, на очах у жінки він зарубав собаку.

На вирок чоловік очікував під вартою. У судовому засіданні визнав свою вину лише за побиття дружини.

Суд призначив зловмиснику покарання в 14 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше суд виніс вирок 48-річному зловмиснику, який зґвалтував 4-річну дівчинку в Броварах на Київщині.

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