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До суду направили обвинувальний акт відносно 37-річного жителя Києва, який напав в переході на 23-річну дівчину та зґвалтував її

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Зловмиснику – 37-річному киянину – загрожує до 15 років вʼязниці.

Зазначається, що раніше чоловік вже був засуджений за аналогічні злочини.

Нагадаємо, подія сталась у вересні цього року в Голосіївському районі столиці. Близько 17:00 у підземному переході на вулиці Наддніпрянське шосе чоловік приставив до шиї 23-річної дівчини лезо від канцелярського ножа, змусивши віддати йому 4000 гривень. Далі зловмисник зґвалтував дівчину.