Двоє 16-річних хлопців на Миколаївщині підпалили поліцейський автомобіль

фото: поліція

Правоохоронці затримали на Миколаївщині двох 16-річних хлопців за підпал поліцейського автомобіля

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Інцидент трапився у ніч проти 29 листопада в селищі Єланець. Зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили службове авто правоохоронців, припарковане на стоянці біля адмінбудівлі. Пожежу одразу виявили і швидко загасили працівники поліції. Автомобіль зазнав незначних пошкоджень.

Упродовж години поліцейські встановили паліїв. Ними виявились двоє місцевих неповнолітніх. За даними поліції, із одним з 16-річних хлопців у месенджері зв’язався невідомий, і запропонував спалити авто поліції за винагороду. Юнак погодився та підшукав спільника.

Хлопці вночі здійснили підпал та зняли все на відео, щоб відзвітувати про виконану роботу. Вони відправили звіт куратору, однак він видалив листування та перестав виходити на зв'язок.

"Такі відео потім у російських медіа видаються, аби дискредитувати Сили безпеки і оборони України, до яких входить і Національна поліція", - наголошують у поліції.

За підпал автомобіля юнакам загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали двох чоловіків, які підпалили поліцейське авто.