У Харкові 15-річний хлопець вщент спалив електричку

фото: Харківська обласна прокуратура

Неповнолітній хлопець у Харкові відкрив саморобним ключем двері одного з електропотягів та підпалив його.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У прокуратурі зазначають, що таким чином 15-річний хлопець хотів "розважитись".

"За хуліганськими мотивами за допомогою заздалегідь підготовленого ключа відкрив двері одного з електропотягів і проник у середину. Використавши запальничку, підліток підпалив речі, що знаходились у вагоні, що призвело до загоряння", - розповіли у прокуратурі.

Свої дії хлопець зняв на відео, згодом ці кадри були оприлюднені одним із Telegram-каналів.

Правоохоронці ідентифікували підлітка. Наразі вирішується питання щодо вибору запобіжного заходу.

Шкоду завдану пожежею попередньо оцінюють у більш ніж 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше поліція та СБУ в Одесі затримали трьох підпалювачів адмінбудівель, двоє з них — підлітки.