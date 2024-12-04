На Одещині автівка на швидкості влетіла в блокпост: загинув прикордонник, його напарника госпіталізували

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Трагічна ДТП сталася в понеділок ввечері, 2 грудня, поблизу села Яськи Одеського району. Один із прикордонників загинув, інший – госпіталізований з травмами в лікарню

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу та пресцентр Національної поліції в Одеській області.

За матеріалами слідства, близько 18:00 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на дорожні знаки щодо обмеження швидкості перед блокпостом та збив двох прикордонників. Один із них загинув, інший – доставлений з травмами в лікарню.

"Водія перевірили на стан сп’яніння — він тверезий. Його затримано у процесуальному порядку", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

У ДПСУ поінформували, що внаслідок аварії загинув 36-річний інспектор прикордонної служби Білгород-Дністровського прикордонного загону головний сержант Денис Дубровський. У загиблого залишилися дружина, син і донька.

В цьому прикордонному загоні військовослужбовець проходив службу з 2020 року, а до цього обіймав посади в підрозділах Азово-Чорноморського регіонального управління.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Ковель-Ягодин автоцистерна з газом врізалась у блокпост. В аварії загинув поліцейський, двох осіб ушпиталили до лікарні.

Водій вантажівки заявив, що не пам’ятає моменту ДТП.