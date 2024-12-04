На Одесщине автомобиль на скорости влетел в блокпост: погиб пограничник, его напарника госпитализировали

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Трагическое ДТП произошло в понедельник вечером, 2 декабря, вблизи села Яськи Одесского района. Один из пограничников погиб, другой – госпитализирован с травмами в больницу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу и пресс-центр Национальной полиции в Одесской области.

По материалам следствия, около 18:00 66-летний водитель автомобиля ВАЗ не отреагировал на дорожные знаки по ограничению скорости перед блокпостом и сбил двух пограничников.

"Водителя проверили на состояние опьянения — он трезв. Его задержали в процессуальном порядке", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

В ГПСУ проинформировали, что в результате аварии погиб 36-летний инспектор пограничной службы Белгород-Днестровского пограничного отряда главный сержант Денис Дубровский. У погибшего остались жена, сын и дочь.

В этом пограничном отряде военнослужащий проходил службу с 2020 года, до этого занимал должности в подразделениях Азово-Черноморского регионального управления.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Ковель-Ягодин автоцистерна с газом врезалась в блокпост. В аварии погиб полицейский.

Водитель грузовика заявил, что не помнит момента ДТП.