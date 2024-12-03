На Одещині потяг переїхав 23-річного хлопця: потерпілий втратив обидві ноги

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Інцидент стався ввечері 1 грудня на залізничному перегоні «Любашівка-Заплази» в Подільському районі. Потерпілим виявився місцевий мешканець

Про це передає RegioNews із посиланням на преслужбу Національної поліції в Одеській області.

Близько 17:00 на 74 кілометрі залізничного перегону черговий станції "Любашівка" виявив на коліях травмовану людину.

"При виїзді слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції виявила між рейками 23-річного жителя Любашівської громади з ампутованими нижніми кінцівками. Його каретою швидкої допомоги доправили в лікарню", — йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, 1 грудня на Київщині потяг на смерть збив чоловіка.