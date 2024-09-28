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На Рівненщині вантажівка з газом врізалась у блокпост: загинув поліцейський
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28 вересня 2024, 13:30

На Рівненщині вантажівка з газом врізалась у блокпост: загинув поліцейський

28 вересня 2024, 13:30
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фото: Нацполіція
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Смертельна ДТП сталася сьогодні вранці, 28 вересня, на трасі Київ-Ковель-Ягодин. В аварії загинув поліцейський, двох осіб ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Рівненській області.

За матеріалами слідства, близько 08:15 водій автоцистерни DAF врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Відомо, що цистерна, яка була наповнена газом, не розгерметизувалась.

"Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Іще двоє осіб, 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець, отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні", – йдеться у повідомленні.

Керманич вантажівки отримав незначні тілесні ушкодження. Він був тверезий. Через шоковий стан водій пояснити нічого не зміг. 64-річного жителя Кременчука затримали. Триває слідство. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, днями у Ніжині Чернігівської області керівник райуправління поліції збив на смерть військового.

поліція аварія Рівненська область вантажівка смертельна ДТП
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