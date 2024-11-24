В Одессе из-за отключения света дети застряли на аттракционе на 18-метровой высоте

фото: ГСЧС

Сегодня, 24 ноября, в Одессе в парке Шевченко люди застряли на аттракционе, остановившемся из-за отключения света

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС и местные СМИ.

Как отмечается в сообщении, спасатели совместно с сотрудниками парка аттракционов сняли с высоты 18 м четырех детей.

Никто не пострадал.

Местные медиа отмечают, что аттракцион остановился из-за отключения электроэнергии.

Напомним, в мае этого года в Ужгороде 16 детей травмировались из-за обрыва канатов в веревочном парке.