Ракетный удар по Одесской области: пострадал подросток, разрушены жилые дома

фото: ГСЧС

В результате ракетного удара россияне в ночь на 17 ноября в Одесской области возникли пожары в трех частных домах, еще четыре дома были частично разрушены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Также, по предварительным данным спасательного ведомства, пострадал один подросток.

На месте работают спасатели.

Напомним, как сообщили ранее воздушные силы ВСУ, 17 ноября противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины. Всего удалось сбить 144 воздушных целей, запущенных врагом.