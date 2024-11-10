На Одещині позашляховик врізався у мотоцикл: водій не вижив

фото: Нацполіція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Одеській області.

Слідчі з'ясували, що близько 17:00 позашляховик Mitsubishi Pajero зіткнувся з мотоциклом Mustang, який виїхав на смугу зустрічного руху. Аби уникнути ДТП водій позашляховика з’їхав на ліву смугу, в той момент коли на неї повернувся мотоцикл.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла загинув на місці", – йдеться в повідомленні.

Жертвою аварії виявився 36-річний мешканець Майорського. Автівкою керував 31-річний житель Одеси. Він не постраждав. Алкотест показав, що водій був тверезий.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Житомирщині мотоцикл врізався у навантажувач. 51-річний байкер загинув на місці ДТП.