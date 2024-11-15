На Львівщині вантажівка на смерть переїхала пішохода: водій втік

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Смертельна ДТП сталася ввечері 13 листопада на вулиці Мишуги у місті Радехів Шептицького району. Потерпілий загинув на місці аварії

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 18:10 невстановлений автомобіль наїхав на пішохода — 39-річного місцевого мешканця — та втік.

"Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події", — йдеться в повідомленні.

Згодом правоохоронці встановили, що наїзд вантажівкою DAF вчинив 31-річний житель Тернопільської області. Водія фури вже затримали. Йому загрожує від трьох до восьми років тюрми. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у селі Бедевля Тячівського району, що на Закарпатті, 20-річний водій Skoda Octavia на смерть збив 17-річного юнака та втік із місця ДТП.

Раніше повідомлялося, що в місті Златопіль на Харківщині мікроавтобус на смерть переїхав дворічну дитину.