фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники затримали три групи чоловіків, які протягом понад 72 годин намагалися пішки дістатися державного кордону в Подільському районі Одеської області

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

"Маршрут до сусідньої Молдови чоловікам прокладав адміністратор телеграм-каналу, який планував отримати від 120 до 160 тисяч гривень з кожного з них за допомогу в перетині кордону", - йдеться в повідомленні.

Затримані прибули до місця збору у Вінницькій області та розділилися на невеликі групи по 3, 5 та 6 осіб, щоб залишатися менш помітними для прикордонників. Проте оператори БПЛА з тепловізорами виявили всіх порушників.

"Однією з груп чоловіків не вдалося вчасно зупинитися за вимогою прикордонників, через що було здійснено попереджувальні постріли вгору", - зауважили прикордонники.

Стосовно всіх 14 порушників складено протоколи про адміністративні правопорушення, справи передано до суду.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Він планував потрапити до Польщі, однак заблукав у лісі і вийшов до кордону з Білоруссю.