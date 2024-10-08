На Київщині судитимуть голову МСЕК, якого впіймали на хабарництві

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На Київщині перед судом постане голова міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), якого обвинувачують у сприяння в отриманні групи інвалідності для відтермінування призову до ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Посадовцю медичної комісії повідомили про підозру у вересні цього року, йому інкримінують службове підроблення та незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Обвинувальний акт щодо нього слідчі направили до суду.

За даними слідства, посадовець вносив до офіційних документів фіктивні дані щодо захворювань чоловіків, і на їх підставі комісія приймала рішення про надання особам групи інвалідності.

Під час обшуків у голови МСЕК правоохоронці вилучили понад 25 тисяч доларів, 1600 євро, копії медичних документів тощо.

Чиновникові може загрожувати до семи років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) та її сина, що обіймає керівну посаду у обласному управлінні Пенсійного фонду. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

5 жовтня їй оголосили підозру, а 7 жовтня - взяли під варту. Повідомлялося, що начальниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа оформила інвалідність всім чоловікам своєї родини. Їх не мають права мобілізувати, вони можуть спокійно виїжджати за кордон.