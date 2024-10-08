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08 жовтня 2024, 05:00

На Львівщині посадовець ДПСУ допоміг майже 30 чоловікам незаконно виїхати за кордон

08 жовтня 2024, 05:00
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фото: ДПСУ
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Працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Держприкордонслужби викрили заступника начальника одного з відділень пункту пропуску «Краківець» та інспектора, які допомогли незаконно виїхати за кордон 27 чоловікам призовного віку. Зловмисникам повідомили про підозру

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Зазначається, що військовослужбовці мали цивільних спільників. Через соцмережі останні шукали охочих виїхати з України та виготовляли для них фальшиві посвідчення про встановлення III групи інвалідності. Далі чоловіки перетинали кордон через пункт пропуску, на якому їх зустрічав посадовець.

"Він направляв ухилянтів поза чергою в одну із вільних смуг руху, забирав паспорти та посвідчення про інвалідність та передавав їх інспектору. Посадовець запевняв, що ці особи перебувають "на контролі" у керівництва і потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон", – йдеться в повідомленні.

За вказівкою керівника, інспектор не проводив належної перевірки документів, вносив відомості про них до бази даних осіб, які мають законні підстави для перетину кордону. Після цього "клієнти" законно виїжджали до Польщі.

За матеріалами ДБР, упродовж травня-червня 2024 року за такою схемою за кордон потрапили 27 українців призовного віку.

Заступнику начальника одного з відділень пункту пропуску "Краківець" повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Його відсторонили від виконання обов’язків і взяли під варту. Як повідомили в ДПСУ, військовослужбовця доставили до Львівської установи виконання покарань.

"Личаківським районним судом міста Львова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб, з правом внесення застави в розмірі 757 000 гривень", – додали в Держприкордонслужбі.

Інспектору пункту пропуску повідомили про підозру у несанкціонованій зміні інформації. Йому загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, 7 жовтня, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу взяли під варту. Вона заробила на "ухилянтах” майже 6 мільйонів доларів.

Львівська область ДПСУ ДБР ухилянти кордон запобіжний захід розслідування
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