В Одеській області викрили "рабовласників", які утримували 12 осіб

Фото: поліція Одеської області

В Одеській області викрили трьох зловмисників, які на території Білгород-Дністровського району утримували в трудовому рабстві 12 осіб

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства, учасники злочинної групи на залізничному вокзалі Одеси підшукували людей, які опинилися в складній життєвій ситуації, і не мають постійного місця проживання. Зазначеним особам фігуранти пропонували роботу, пов'язану з вирощуванням і збором сільськогосподарської продукції, обіцяючи заробітну плату в розмірі від 7 до 12 тис. грн на місяць, а також безкоштовне житло та харчування.

Завербованих людей автотранспортом доставляли на територію фермерського господарства в селище Старокозаче, де розселяли в непридатних для проживання будівлях.

"Люди важко працювали в полі по 16 годин на добу, проживали в бараках, а весь їх заробіток обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу і алкогольними напоями", – сказано в повідомленні.

На території споруд, де знаходилися бараки, за людьми постійно стежили так звані "бригадири", які контролювали дотримання встановлених правил: підйом і направлення на роботу, а також обмежували їх у пересуванні після повернення з поля. Самостійно покинути територію потерпілі не могли, а в разі непокори до них застосовували психологічне та фізичне насильство.

В рамках розслідування в місцях проживання фігурантів і в будинках, де незаконно утримували громадян, правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків. Вилучено речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

На момент обшуків у трудовому рабстві перебували 12 осіб, які звільнені. П'ять з них вже звернулися до правоохоронних органів із заявами про вчинення щодо них злочину.

Також в рамках проведених заходів поліцейські виявили жителя Закарпатської області, 1986 року народження, який переховувався від суду, щоб уникнути покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч.2 ст. 146 ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини") КК. Їм загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до п'яти років.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру учасникам злочинної групи та обрання щодо них запобіжного заходу.

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