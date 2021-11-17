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17 ноября 2021, 18:55

В детдоме семейного типа на Одесчине избивали детей

17 ноября 2021, 18:55
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Фото: из открытых источников
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В Одесской области в детдоме семейного типа избивали детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Болградского районного отдела полиции в Одесской области.

Установлено, что 53-летняя женщина взяла на воспитание в созданный ею детский дом семейного типа мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет. Однако трое младших детей начали сбегать из дома, а в последний раз не захотели туда возвращаться.

Как выяснили правоохранители, которые занимались поисками подростков, названная мать избивала их вместе с 20-летним парнем, который до совершеннолетия также был под ее опекой.

В настоящее время младших детей разместили в центре социально-психологической реабилитации. Двое старших мальчиков тоже не хотят оставаться под опекой вышеназванной женщины, но пока остаются в доме семейного типа.

В отношении 20-летнего парня и женщины за домашнее насилие полицейские составили протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, в отношении "матери" составлены админдокументы по ст. 184 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В настоящее время с семьей продолжают работать специалисты. Вопрос о целесообразности оставления в семье воспитанников вскоре решит административная комиссия по защите прав детей.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге мать оставила своих 9 детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. Женщину нашли, и она вынуждена была объяснить свой поступок.

Одесская область Избиение дети

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