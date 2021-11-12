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12 листопада 2021, 14:18

"Діти народилися не те, що в сорочці, а в якійсь дублянці": з'явилися деталі гучного ДТП в Харкові

12 листопада 2021, 14:18
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Фото: iз відкритих джерел
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13-річні хлопчик і дівчинка, яких збив позашляховик на пішохідному переході, знаходяться в Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, їх стан оцінюється як середньої тяжкості, стабільний

Як пише RegioNews, про це розповів заступник головлікаря лікарні Андрій Соцький, передає прес-служба Харківської міської ради.

За його словами, в обох постраждалих зафіксовані забої м'яких тканин і струс мозку, дівчинці зашили рану голови.

"Діти народилися не те, що в сорочці, а в якійсь дублянці",-сказав в коментарі "Суспільному"прес-секретар міськради Сергій Сидоренко.

"Лікарі їх оглянули, там є незначні подряпини, є точно в обох черепно-мозкова травма, незначна. Більше до цього моменту лікарі у них нічого не виявили, але до ранку їх залишили у відділенні політравми, щоб поспостерігати за їх станом. Сподіваються, що за ніч не виявлять жодних прихованих травм", – розповів він.

Відзначимо, відразу після аварії повідомлялося, що діти знаходяться в середньо важкому стані, інших подробиць не було.

Нагадаємо, підлітки були травмовані в результаті ДТП, яка сталася 11 листопада вдень на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки і вулиці Тобольської. 34-річний водій Toyota, який збив дітей, затриманий. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Поліція підозрює, що водій міг бути під впливом наркотиків або психотропних речовин, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Чоловік, за словами глави МВС, здав сьогодні відповідні тести.

Також оприлюднено відеозапис інциденту. На ній видно, що група людей переходила дорогу по пішохідному переходу, їм горіло зелене світло світлофора, а водій позашляховика їхав на червоний, врізався в двох з них і протягнув хлопчика, який опинився під колесами, через все перехрестя.

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