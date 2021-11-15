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15 листопада 2021, 10:12

В Одесі почали "позначати" квартири з невакцинованими мешканцями

15 листопада 2021, 10:12
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Фото: iз відкритих джерел
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В Одесі почали "позначати" квартири, де живуть люди, які нібито не вакцинувалися від коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Одеса info".

В одному з багатоквартирних будинків вирішили "помітити" житло, де живуть вакциновані. Невідомі написали крейдою прямо на дверях, що в цій квартирі немає людей, які зробили щеплення.

У коментарях вчинок невідомих викликав неабиякі дискусії.

Одні пишуть, що такі "позначки" виглядають досить дивно, проте інші вважають, що власники квартири могли отримати цей напис через "антиваксерських" заяв.

Одеса вакцинація коронавірус щеплення

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