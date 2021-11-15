В Одесі почали "позначати" квартири з невакцинованими мешканцями
В Одесі почали "позначати" квартири, де живуть люди, які нібито не вакцинувалися від коронавірусу
Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Одеса info".
В одному з багатоквартирних будинків вирішили "помітити" житло, де живуть вакциновані. Невідомі написали крейдою прямо на дверях, що в цій квартирі немає людей, які зробили щеплення.
У коментарях вчинок невідомих викликав неабиякі дискусії.
Одні пишуть, що такі "позначки" виглядають досить дивно, проте інші вважають, що власники квартири могли отримати цей напис через "антиваксерських" заяв.
В Одесі іноземці пограбували авто: поліції довелося влаштувати погоню із застосуванням зброїВсі новини »
14 листопада 2021, 18:42За добу 145 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу. Це в два рази менше, ніж вчора
14 листопада 2021, 15:11За добу коронавірусом захворіли майже 25 тисяч осіб
14 листопада 2021, 09:29
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість