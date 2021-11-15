В Одесі почали "позначати" квартири з невакцинованими мешканцями

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В Одесі почали "позначати" квартири, де живуть люди, які нібито не вакцинувалися від коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал "Одеса info".

В одному з багатоквартирних будинків вирішили "помітити" житло, де живуть вакциновані. Невідомі написали крейдою прямо на дверях, що в цій квартирі немає людей, які зробили щеплення.

У коментарях вчинок невідомих викликав неабиякі дискусії.

Одні пишуть, що такі "позначки" виглядають досить дивно, проте інші вважають, що власники квартири могли отримати цей напис через "антиваксерських" заяв.