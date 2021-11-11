В Одесі поліція викрила схему торгівлі фейковими COVID-сертифікатами

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В Одесі правоохоронці викрили схему підробки COVID-сертифікатів, якою займалися лікарка та медична сестра однієї з місцевих поліклінік за участю посередника між ними та клієнтами

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає RegioNews.

В поліції встановили, що чоловік підшукував людей, які не бажають вакцинуватися, але готові платити гроші за підробку статусу вакцинованих. Дані громадян він передавав знайомим медпрацівникам, і ті вносили до електронного реєстру відомості про нібито проведене щеплення від COVID-19.

"Сертифікат згодом можна було підтягнути у застосунку "Дія" або отримати безпосередньо у посередника. Коштувало противникам вакцинації проведення такої оборудки дві тисячі гривень", - уточнили в поліції.

За місцями мешкання та роботи спільників були проведені обшуки, в ході яких вилучені мобільні телефони з переписками із клієнтами, банківські картки, на які надходили від них кошти за неправомірні дії, оргтехніка та медична документація з записами про псевдо вакцинацію, в тому числі підробні сертифікати, та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі в рамках провадження, розпочатого за ч.2 ст.354 (Підкуп працівника підприємства, установи чи організації) Кримінального кодексу України, з’ясовується повне коло осіб, які причетні до даного правопорушення.

В поліції зазначили, що чинним законодавством встановлена відповідальність як для тих, хто вносить завідомо неправдиві відомості до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень, так і для тих, хто користується завідомо підробленими документами.

Як повідомлялося, СБУ у Дніпрі затримала лікаря, який продавав сертифікати про COVID-вакцинацію.