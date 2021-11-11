13:55  11 листопада
Із завтрашнього дня на дорогах України проводитимуть техогляд транспорту
11:48  11 листопада
В Україні підвищать пенсії: хто і на яку надбавку може розраховувати
10:44  11 листопада
В Україні випробують ще два препарати від коронавірусу
UA | RU
UA | RU
11 листопада 2021, 18:02

В Одесі поліція викрила схему торгівлі фейковими COVID-сертифікатами

11 листопада 2021, 18:02
Читайте также на русском языке
Фото: iз відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Одесі правоохоронці викрили схему підробки COVID-сертифікатів, якою займалися лікарка та медична сестра однієї з місцевих поліклінік за участю посередника між ними та клієнтами

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області, передає RegioNews.

В поліції встановили, що чоловік підшукував людей, які не бажають вакцинуватися, але готові платити гроші за підробку статусу вакцинованих. Дані громадян він передавав знайомим медпрацівникам, і ті вносили до електронного реєстру відомості про нібито проведене щеплення від COVID-19.

"Сертифікат згодом можна було підтягнути у застосунку "Дія" або отримати безпосередньо у посередника. Коштувало противникам вакцинації проведення такої оборудки дві тисячі гривень", - уточнили в поліції.

За місцями мешкання та роботи спільників були проведені обшуки, в ході яких вилучені мобільні телефони з переписками із клієнтами, банківські картки, на які надходили від них кошти за неправомірні дії, оргтехніка та медична документація з записами про псевдо вакцинацію, в тому числі підробні сертифікати, та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі в рамках провадження, розпочатого за ч.2 ст.354 (Підкуп працівника підприємства, установи чи організації) Кримінального кодексу України, з’ясовується повне коло осіб, які причетні до даного правопорушення.

В поліції зазначили, що чинним законодавством встановлена відповідальність як для тих, хто вносить завідомо неправдиві відомості до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень, так і для тих, хто користується завідомо підробленими документами.

Як повідомлялося, СБУ у Дніпрі затримала лікаря, який продавав сертифікати про COVID-вакцинацію.

Одеса поліція підробка covid-сертифікат

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram