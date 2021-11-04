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04 листопада 2021, 10:49 1680

У Києві затримали 61-річного чоловіка, який силою утримував у квартирі дівчину

04 листопада 2021, 10:49 1680
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Фото: з відкритих джерел
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У Києві на вулиці Милославській 61-річний чоловік попросив дівчину допомогти йому занести сумку до своєї оселі, там він заштовхав її до кімнати та зачинив вхідні двері. Дівчина злякалась, забігла до ванної та одразу зателефонувала до поліції

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

61-річний чоловік попросив перехожу допомогти йому занести сумку до своєї оселі. Далі чоловік силою заштовхав її до помешкання та зачинив двері", - розповіли у поліції.

Дівчина злякалась, забігла до ванної та одразу зателефонувала на спецлінію 102.

За допомоги працівників ДСНС правоохоронці визволили дівчину, а слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі.

Підозрюваний не зміг пояснити поліцейським мотиви свого вчинку та перебував у стані сп’яніння. При перевірці прилад Драгер показав 2,4 проміле вмісту алкоголю в організмі порушника.

Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Овруцькій між двома перехожими виник конфлікт, у ході якого один з учасників вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

насильство Київ поліція затримання ДСНС

 
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