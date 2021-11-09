СБУ заблокувала фейкові нарахування соцвиплат мешканцям ОРДЛО

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Служба безпеки України заблокувала незаконний механізм оформлення соціальних виплат мешканцям ОРДЛО, у тому числі на померлих осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, організував оборудку мешканець Костянтинівки, колишній працівник правоохоронних органів. Чоловік підробляв необхідні документи на ім’я мешканців тимчасово окупованих територій і віддавав їх в органи соцзахисту. Там його спільники "сприяли прийому" паперів, навіть без фізичної присутності осіб, на яких оформлялися виплати.

Протиправна схема діяла понад рік. Організатори "схеми" встигли завдати державі мільйонних збитків.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями фактичного мешкання учасників угруповання та у приміщеннях трьох держструктур.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам оборудки за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області правоохоронці викрили посадовців Управління соціального захисту населення та охорони здоров’я Білгород-Дністровської держрайадміністрації на розкраданні 5 мільйонів гривень бюджетних коштів, призначених для соціальних виплат.