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13 жовтня 2021, 12:26 289

В Одесі водій маршрутки в’їхав у бетонний стовп, постраждало дев'ять пасажирів

13 жовтня 2021, 12:26 289
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Фото: Нацполіція
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В Малиновському районі Одеси 55-річний водій маршрутного автобуса в’їхав у бетонний стовп. В результаті аварії отримали травми та потрапили до лікарні дев’ять пасажирів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції №1.

Зі слів кермувальника, дорожньо-транспортна пригода сталася через те, що в автобусі відмовили гальма. Зараз чоловіка перевіряють на наявність алкоголю в крові", - розповіли правоохоронці.

У поліції зазначили, що буде призначено низку експертиз, у тому числі щодо визначення технічного стану транспортного засобу.

Відомості за фактом ДТП поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині перекинувся автобус: 11 людей госпіталізували. У лікарні від отриманих травм помер водій автобуса.

Одеса автобус ДТП пасажир аварія

 
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