В Одессе водитель маршрутки въехал в бетонный столб, пострадало девять пассажиров

Фото: Нацполиция

В Малиновском районе Одессы 55-летний водитель маршрутного автобуса въехал в бетонный столб. В результате аварии получили травмы и попали в больницу девять пассажиров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

По словам водителя, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что в автобусе отказали тормоза. Сейчас мужчину проверяют на наличие алкоголя в крови", - рассказали правоохранители.

В полиции отметили, что будет назначен ряд экспертиз, в том числе по определению технического состояния транспортного средства.

Сведения по факту ДТП полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее на Полтавщине перевернулся автобус, 11 человек госпитализировали. В больнице от полученных травм скончался водитель автобуса.