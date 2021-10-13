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13 октября 2021, 12:26 297

В Одессе водитель маршрутки въехал в бетонный столб, пострадало девять пассажиров

13 октября 2021, 12:26 297
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Фото: Нацполиция
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В Малиновском районе Одессы 55-летний водитель маршрутного автобуса въехал в бетонный столб. В результате аварии получили травмы и попали в больницу девять пассажиров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Одесское районное управление полиции №1.

По словам водителя, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что в автобусе отказали тормоза. Сейчас мужчину проверяют на наличие алкоголя в крови", - рассказали правоохранители.

В полиции отметили, что будет назначен ряд экспертиз, в том числе по определению технического состояния транспортного средства.

Сведения по факту ДТП полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее на Полтавщине перевернулся автобус, 11 человек госпитализировали. В больнице от полученных травм скончался водитель автобуса.

Одесса автобус ДТП пассажир авария

 
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