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12 серпня 2021, 18:59 225

В Одесі чоловік застрелив собаку

12 серпня 2021, 18:59 225
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Фото з відкритих джерел
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В Одесі чоловік застрелив свого собаку породи алабай, який відмовився виконувати його команди

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції в Одеській області.

З відповідною заявою в правоохоронні органи звернулися люди, які стали очевидцями того, що сталося.

Це сталося ще у липні у дворі приватного домоволодіння. Люди, які звернулися в поліцію, проходили повз і побачили, як чоловік двічі вистрілив з мисливської рушниці в свого алабая, коли той під час дресирування відмовився виконувати команди.

Тіло тварини правоохоронці направили на судово-медичну експертизу, яка показала, що рани завдали болю і фізичних страждань перед смертю.

За жорстоке поводження з твариною, що спричинило його загибель, чоловікові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями на Харківщині чоловік застрелив собаку на очах у дітей.

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