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11 серпня 2021, 20:21 1

На Одещині затримали відпочивальника який відмовився платитиза оренду шезлонга і зламав череп співробітнику прокату

11 серпня 2021, 20:21 1
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Фото з відкритих джерел
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Поліцейські на Одещині затримали жителя Черкащини, який на узбережжі Одеси побив працівника прокату шезлонгів

Про це пише RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції № 1

Зазначається, що нетверезий відпочивальний відмовився розраховуватися за аренду шезлонгу і посварився із співробітником прокату. коли забракло слів - пустив у хід кулаки. В ході сутички зловмисник ударив потерпілого по голові дерев’яною палицею, зламавши тому череп.

За словами старшого слідчого відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 Романа Задніпряного, правопорушник з місця скоєння злочину втік, втім правоохоронці швидко розшукали його в середмісті.

За умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень 37-річному чоловіку оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне фігуранту загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 1 серпя у Дніпрі відвідувач піцерії влаштував стрілянину й двічі поранив чоловіка

поліція Одеса кримінальна справа оренда СІЗО

 
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