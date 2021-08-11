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11 серпня 2021, 19:00 1076

Сказав, що хоче погратися: на Харківщині чоловік застрелив собаку на очах у дітей

11 серпня 2021, 19:00 1076
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Фото з відкритих джерел
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На Харківщині повідомлено про підозру чоловіку, який застрелив собаку на очах у дітей

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Наприкінці травня 39-річний чоловік, проїжджаючи на автомобілі у Немишлянському районі, побачив 11-річну дівчинку та 13-річного хлопчика, які гралися з собакою.

"Чоловік сказав дітям, що хоче сам погратися із твариною. Він дістав з автомобіля пневматичну гвинтівку та застрелив собаку на очах у неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

Тепер чоловік може отримати покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно на Волині жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка.

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