Сказав, що хоче погратися: на Харківщині чоловік застрелив собаку на очах у дітей

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На Харківщині повідомлено про підозру чоловіку, який застрелив собаку на очах у дітей

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

Наприкінці травня 39-річний чоловік, проїжджаючи на автомобілі у Немишлянському районі, побачив 11-річну дівчинку та 13-річного хлопчика, які гралися з собакою.

"Чоловік сказав дітям, що хоче сам погратися із твариною. Він дістав з автомобіля пневматичну гвинтівку та застрелив собаку на очах у неповнолітніх", - йдеться в повідомленні.

Тепер чоловік може отримати покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, нещодавно на Волині жінка замовила вбивство свого колишнього чоловіка.