В Одессе мужчина застрелил собаку

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В Одессе мужчина застрелил свою собаку породы алабай, который отказался выполнять его команды

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратились люди, которые стали очевидцами случившегося.

Это произошло еще в июле во дворе частного домовладения. Люди, которые обратились в полицию, проходили мимо и увидели, как мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды.

Тело животного правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что раны причинили боли и физические страдания перед смертью.

За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на днях на Харьковщине мужчина застрелил собаку на глазах у детей.