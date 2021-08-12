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12 августа 2021, 18:59 135

В Одессе мужчина застрелил собаку

12 августа 2021, 18:59 135
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Фото из открытых источников
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В Одессе мужчина застрелил свою собаку породы алабай, который отказался выполнять его команды

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратились люди, которые стали очевидцами случившегося.

Это произошло еще в июле во дворе частного домовладения. Люди, которые обратились в полицию, проходили мимо и увидели, как мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в своего алабая, когда тот во время дрессировки отказался выполнять команды.

Тело животного правоохранители направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что раны причинили боли и физические страдания перед смертью.

За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на днях на Харьковщине мужчина застрелил собаку на глазах у детей.

инцидент полиция собака Украина Одесса

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