У центрі Одеси горіла п'ятиповерхівка: мешканців евакуювали
В Одесі в п'ятиповерховому житловому будинку на вул. Семінарській виникла пожежа в одній з квартир. Через сильне задимлення мешканців евакуювали
Як повідомляє RegioNews, про це інформує "Думская".
Загорілася квартира на четвертому поверсі, в будинку спостерігається сильне задимлення, мешканців евакуювали", - йдеться в повідомленні.
Даних про постраждалих поки немає. Подробиці з'ясовуються.
Зазначається, що рятувальники загасили пожежу.
Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі столиці виникла масштабна пожежа у двоповерховій будівлі, яка згодом перекинувся на гаражі з припаркованими авто.
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