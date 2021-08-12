У центрі Одеси горіла п'ятиповерхівка: мешканців евакуювали

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В Одесі в п'ятиповерховому житловому будинку на вул. Семінарській виникла пожежа в одній з квартир. Через сильне задимлення мешканців евакуювали

Як повідомляє RegioNews, про це інформує "Думская".

Загорілася квартира на четвертому поверсі, в будинку спостерігається сильне задимлення, мешканців евакуювали", - йдеться в повідомленні.

Даних про постраждалих поки немає. Подробиці з'ясовуються.

Зазначається, що рятувальники загасили пожежу.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі столиці виникла масштабна пожежа у двоповерховій будівлі, яка згодом перекинувся на гаражі з припаркованими авто.