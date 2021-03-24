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24 марта 2021, 15:25 585

В Одессе митингуют предприниматели из-за ужесточения карантина

24 марта 2021, 15:25 585
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Сейчас этот город находится в "красной" зоне карантина
Сейчас этот город находится в "красной" зоне карантина
Фото: usionline.com
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В Одессе проходит акция протеста из-за ужесточения карантинных ограничений в городе. Сейчас этот город находится в "красной" зоне карантина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Предприниматели вышли на митинг к стенам ОГА. По их мнению, ограничения уничтожают малый и средний бизнес, не оставляя возможности платить предпринимателям аренду на землю и налоги.

Протестующие заявили, что государство не предусмотрело "кризисный пакет" и предпринимателям сложно сохранять свой бизнес.

"Помощь 8 тысячи гривен на самом деле никого не спасает. Нас не освобождают от аренды", - рассказала участница акции Юлия Златина.

По словам организаторов акции, без работы в условиях карантинных ограничений сейчас остались более 50% представителей среднего и малого бизнеса.

Отметим, Одесская область находится в "красной" зоне карантина. Кафе и рестораны в Одессе закрыли, можно только на "вынос", также отменены массовые мероприятия.

Напомним, правительство разрешило местным общинам самостоятельно ужесточать карантин.

Украина Одесса карантин протест протесты

 
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