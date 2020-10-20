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20 жовтня 2020, 11:39 4

В Одесі вилучили 750 кг психотропу, який використовують терористи ІДІЛ

20 жовтня 2020, 11:39 4
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На "чорному ринку" вилучений товар оцінюється у понад 30 мільйонів доларів
На "чорному ринку" вилучений товар оцінюється у понад 30 мільйонів доларів
Фото: СБУ
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Служба безпеки України блокувала в Одесі транзит через Україну 750 кілограмів психотропної речовини каптагон, відомого як "бойовий наркотик Ісламської держави".

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організували переправлення двоє мешканців Одеси та Львова. Вони замовили психотроп в одній з країн Середземноморського басейну", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що товар на початку вересня прибув до морського порту "Південний", де був прихований в контейнері із солодощами. Потім наркоділки перемістили вантаж у складське приміщення.

Для переправлення каптагону до однієї з країн Перської затоки вони придбали партію кукурудзяного крохмалю, в який приховали пакунки з психотропом. Два контейнери з наркотиками зловмисники доставили до Одеського морського порту.

Після декларування вантажу в митних органах оперативники затримали фігурантів: одного під час спроби вильоту із Одеси, другого ‒ за місцем проживання", - повідомили у СБУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Управління СБУ в Одеській області за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення обом фігурантам про підозру.

Нагадаємо, раніше на Львівщині ліквідували канал постачання наркотиків до Личаківської виправної колонії.

Одеса СБУ наркотики порт море
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