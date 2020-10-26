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26 жовтня 2020, 17:31 2

Денис Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці

26 жовтня 2020, 17:31 2
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Втратив силу лише наказ про призначення Пудрика в. о. голови митниці
Втратив силу лише наказ про призначення Пудрика в. о. голови митниці
Фото: Цензор.нет
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Колишній виконуючий обов'язки керівника Одеської митниці Денис Пудрик залишається на посаді заступника керівника.

Про це він сам заявив в інтерв'ю "РБК-Украина", повідомляє RegioNews.

Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладення обов'язків втратив чинність... В цілому ж рішення здивувало, особливо враховуючи наші успішні показники роботи. Сподіваюся, що всі крапки над "і" розставить час... Тим більше, що я залишаюся в Одеській митниці, де вважатиму за честь працювати на будь-якій посаді", – сказав чиновник.

Пудрик також заявив, що співробітники Координаційно-моніторингової митниці всі ці два місяці стежили за діяльністю підрозділу, і жодних запитань у них не виникало.

Численні селекторні наради, моніторинг, контроль і перевірки нічого не виявили. Таке прискіпливе ставлення до Одеської митниці з боку центрального апарату мені досі незрозуміло", – сказав Пудрик.

Нагадаємо, 22 жовтня в Одеській області звільнили начальника митниці та ініціювали повний аудит служби.

Одеса митниця начальник звільнення посада
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