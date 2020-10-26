Денис Пудрик залишається на посаді заступника голови Одеської митниці

Втратив силу лише наказ про призначення Пудрика в. о. голови митниці

Втратив силу лише наказ про призначення Пудрика в. о. голови митниці

Фото: Цензор.нет

Про це він сам заявив в інтерв'ю "РБК-Украина", повідомляє RegioNews.

Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладення обов'язків втратив чинність... В цілому ж рішення здивувало, особливо враховуючи наші успішні показники роботи. Сподіваюся, що всі крапки над "і" розставить час... Тим більше, що я залишаюся в Одеській митниці, де вважатиму за честь працювати на будь-якій посаді", – сказав чиновник.

Пудрик також заявив, що співробітники Координаційно-моніторингової митниці всі ці два місяці стежили за діяльністю підрозділу, і жодних запитань у них не виникало.

Численні селекторні наради, моніторинг, контроль і перевірки нічого не виявили. Таке прискіпливе ставлення до Одеської митниці з боку центрального апарату мені досі незрозуміло", – сказав Пудрик.

Нагадаємо, 22 жовтня в Одеській області звільнили начальника митниці та ініціювали повний аудит служби.