Нового керівника Держмитслужби призначать найближчими днями – міністр фінансів Марченко

Попередній виконувач обов`язків керівника Андрій Павловський звільнився за власним бажанням

Попередній виконувач обов`язків керівника Андрій Павловський звільнився за власним бажанням

Прізвище нового повноцінного керівника Державної митної служби України оголосять у найближчі дні за підсумками конкурсу.

Про це голова Мінфіну Сергій Марченко сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", пише RegioNews.

Оголошено відбір на посаду керівника - з повноцінним функціоналом. Прозорий і оперативний. У найближчі дні почуєте про відповідному кадрове призначення", - розповів міністр.

За його словами, колишній т.в.о. голови Державної митної служби Андрій Павловський, впорався з поставленими йому завданнями і був звільнений за власним бажанням.

Андрій Павловський заходив на посаду виконуючого обов'язки керівника Держмитслужби на певний часовий період в якості кризового менеджера. Йому були визначені завдання стабілізувати ситуацію і збільшити надходження до бюджету. В складних умовах Андрій впорався з поставленими завданнями, про що свідчать цифри", - пояснив Марченко.

За словами міністра, середньоденні надходження від митниці за період роботи Павловського збільшилися на 20%.

Нагадаємо, сьогодні Держмитслужба звільнила п`ятьох керівників регіональних митниць.

Вчора на Одещині звільнили очільника митниці та ініціювали повний аудит служби.