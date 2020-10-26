Денис Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни

Утратил силу лишь приказ о назначении Пудрика и.о. главы таможни

Утратил силу лишь приказ о назначении Пудрика и.о. главы таможни

Фото: Цензор.нет

Об этом он сам заявил в интервью "РБК-Украина", сообщает RegioNews.

Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу… В целом же решение удивило, особенно учитывая наши успешные показатели работы. Надеюсь, что все точки над "и" расставит время… Тем более, что я остаюсь в Одесской таможне, где сочту за честь работать на любой должности", – сказал чиновник.

Пудрик также заявил, что сотрудники Координационно-мониторинговой таможни все эти два месяца следили за деятельностью подразделения, и никаких вопросов у них не возникало.

Многочисленные селекторные совещания, мониторинг, контроль и проверки ничего не выявили. Такое придирчивое отношение к Одесской таможне со стороны центрального аппарата мне до сих пор непонятно", – сказал Пудрик.

Напомним, 22 октября в Одесской области уволили начальника таможни и инициировали полный аудит службы.