Денис Пудрик остается на должности замглавы Одесской таможни
Бывший исполняющий обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик остается на должности заместителя руководителя.
Об этом он сам заявил в интервью "РБК-Украина", сообщает RegioNews.
Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу… В целом же решение удивило, особенно учитывая наши успешные показатели работы. Надеюсь, что все точки над "и" расставит время… Тем более, что я остаюсь в Одесской таможне, где сочту за честь работать на любой должности", – сказал чиновник.
Пудрик также заявил, что сотрудники Координационно-мониторинговой таможни все эти два месяца следили за деятельностью подразделения, и никаких вопросов у них не возникало.
Многочисленные селекторные совещания, мониторинг, контроль и проверки ничего не выявили. Такое придирчивое отношение к Одесской таможне со стороны центрального аппарата мне до сих пор непонятно", – сказал Пудрик.
Напомним, 22 октября в Одесской области уволили начальника таможни и инициировали полный аудит службы.