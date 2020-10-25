Екзит-пол: у Маріуполі на місцевих виборах лідирує чинний мер Бойченко

Його найближчий конкурент, представник "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Клименко, набирає 22,8%

Його найближчий конкурент, представник "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Клименко, набирає 22,8%

Фото з відкритих джерел

Про це під час брифінгу повідомив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олександр Антипович, інформує RegioNews.

Зазначається, що Бойченко набирає 68,1% виборців міста, в той час, як його найближчий конкурент, представник "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Клименко – 22,8%.

На виборах до міської ради найбільше голосів набирає "Блок Вадима Бойченка" (45,6%).

"Опозиційна платформа – За життя" набирає 31,4%, Партія Шарія – 6,2%, "Слуга народу" – 5,7%, "Сила людей" – 5,0%. Інші партії не долають 5-відсотковий бар'єр.

Антипович також наголосив, що похибка екзит-полу в Маріуполі становить не більше 1,5%.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що за даними соціологічних досліджень, чинний мер Маріуполя Вадим Бойченко перемагає на виборах міського голови уже в першому турі, а його партія "Блок Вадима Бойченка" має всі шанси сформувати більшість у Маріупольській міській раді.