Екзит-пол: у Маріуполі на місцевих виборах лідирує чинний мер Бойченко
Як свідчать дані екзит-полу соціологічної групи "Рейтинг", вибори мера Маріуполя виграє чинний міський голова Вадим Бойченко.
Про це під час брифінгу повідомив керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олександр Антипович, інформує RegioNews.
Зазначається, що Бойченко набирає 68,1% виборців міста, в той час, як його найближчий конкурент, представник "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Клименко – 22,8%.
На виборах до міської ради найбільше голосів набирає "Блок Вадима Бойченка" (45,6%).
"Опозиційна платформа – За життя" набирає 31,4%, Партія Шарія – 6,2%, "Слуга народу" – 5,7%, "Сила людей" – 5,0%. Інші партії не долають 5-відсотковий бар'єр.
Антипович також наголосив, що похибка екзит-полу в Маріуполі становить не більше 1,5%.
Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що за даними соціологічних досліджень, чинний мер Маріуполя Вадим Бойченко перемагає на виборах міського голови уже в першому турі, а його партія "Блок Вадима Бойченка" має всі шанси сформувати більшість у Маріупольській міській раді.