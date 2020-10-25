Роман Гах назвав ці вибори найбруднішими в історії сіл Борщагівської ОТГ

Гах наголосив, що представники старої влади організували у громаді масштабні фальсифікації

Гах наголосив, що представники старої влади організували у громаді масштабні фальсифікації

Нинішні вибори у Борщагівській ОТГ на Київщині відзначилися найбільшою кількістю порушень в історії сіл, що увійшли до громади

Про це заявив кандидат на посаду голови Борщагівської ОТГ від "Слуги народу" Роман Гах на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

"Я очікував, що вибори будуть брудними, бо стара влада не вміє грати чесно. Але зараз можу сказати, що це найбрудніші вибори в історії наших сіл. Різне бувало, але такого цинізму, такого відкритого нехтування правом людей на чесні вибори ще не було", - зазначив він.

Він наголосив, що представники старої влади організували у громаді масштабні фальсифікації. "Стара влада вписувала завезених людей в квартири мешканців. Цих туристів ловили просто на дільницях правоохоронці, але чимало з них сьогодні проголосували. Все це робилося за гроші - наші з вами гроші, бо старі кадри тільки і вміють що красти з бюджету", - заявив кандидат.

Він також додав, що планує добиватися правди у юридичному полі. "Ми не здаємося і будемо захищати голоси наших виборців на комісіях. Ми будемо битися за правду в юридичному полі. І разом переможемо. А стара влада назавжди увійде в історію як боягузлива, бо не вміє грати чесно", - сказав Роман Гах.

Нагадаємо, раніше в Борщагівській ОТГ затримали "політичного туриста", який мав за 1000 грн проголосувати на місцевих виборах за партію "Батьківщина" та Олексія Кодебського на виборах голови Борщагівської ОТГ.