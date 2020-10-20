Двоє шахраїв намагалися заволодіти будівлею ДФС в Одесі

Шахраїв затримали при передачі нотаріусу грошей і фальшивих документів

Шахраїв затримали при передачі нотаріусу грошей і фальшивих документів

Фото: Офіс генпрокурора

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора України.

"Підприємливі" громадяни ініціювали перед приватним нотаріусом - державним реєстратором питання про проведення державної реєстрації права власності на будівлю площею понад 2 тисячі кв.м у центрі Одеси, яка належить ДФС, за іншою особою.

Правоохоронці затримали їх після надання нотаріусу підроблених документів та $40 тисяч в якості "подяки" за перереєстрацію права власності.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких будуть вирішуватися питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одесі арештували двох підозрюваних в організації сітки підкупу виборців.