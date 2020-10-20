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20 жовтня 2020, 20:54

Двоє шахраїв намагалися заволодіти будівлею ДФС в Одесі

20 жовтня 2020, 20:54
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Шахраїв затримали при передачі нотаріусу грошей і фальшивих документів
Шахраїв затримали при передачі нотаріусу грошей і фальшивих документів
Фото: Офіс генпрокурора
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Двоє громадян Одеси шляхом шахрайства намагалися заволодіти нерухомим майном Державної фіскальної служби України.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора України.

"Підприємливі" громадяни ініціювали перед приватним нотаріусом - державним реєстратором питання про проведення державної реєстрації права власності на будівлю площею понад 2 тисячі кв.м у центрі Одеси, яка належить ДФС, за іншою особою.

Правоохоронці затримали їх після надання нотаріусу підроблених документів та $40 тисяч в якості "подяки" за перереєстрацію права власності.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, за результатами яких будуть вирішуватися питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одесі арештували двох підозрюваних в організації сітки підкупу виборців.

Офіс генпрокурора Одеса ДФС кримінальна справа шахраї
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