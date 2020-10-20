Двое мошенников пытались завладеть зданием ГФС в Одессе

Мошенников задержали при передаче нотариусу денег и фальшивых документов

Мошенников задержали при передаче нотариусу денег и фальшивых документов

Фото: Офис генпрокурора

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора Украины.

"Предприимчивые" граждане инициировали перед частным нотариусом - государственным регистратором вопрос о проведении государственной регистрации права собственности на здание площадью более 2 тысяч кв.м в центре Одессы, которая принадлежит ДФС, за другим лицом.

Правоохранители задержали их после предоставления нотариусу поддельных документов и $40 тысяч в качестве "благодарности" за перерегистрацию права собственности.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут решаться вопросы относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в Одессе арестовали двух подозреваемых в организации сетки подкупа избирателей.