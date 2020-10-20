Двое мошенников пытались завладеть зданием ГФС в Одессе
Двое граждан Одессы путем мошенничества пытались завладеть недвижимым имуществом Государственной фискальной службы Украины.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора Украины.
"Предприимчивые" граждане инициировали перед частным нотариусом - государственным регистратором вопрос о проведении государственной регистрации права собственности на здание площадью более 2 тысяч кв.м в центре Одессы, которая принадлежит ДФС, за другим лицом.
Правоохранители задержали их после предоставления нотариусу поддельных документов и $40 тысяч в качестве "благодарности" за перерегистрацию права собственности.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут решаться вопросы относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Одессе арестовали двух подозреваемых в организации сетки подкупа избирателей.