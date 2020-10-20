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20 жовтня 2020, 17:49

У Кривому Розі викрили міжрегіональну ОЗГ торгівців зброєю

20 жовтня 2020, 17:49
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Члени банди також брали участь у сепаратистському угрупованні, яке курують з Росії
Члени банди також брали участь у сепаратистському угрупованні, яке курують з Росії
Фото: СБУ
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Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрила у Кривому Розі організаторів міжрегіонального угруповання, яке збувало зброю та боєприпаси.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

За попередньою версією слідства, організатори групи, двоє місцевих жителів, займалися приведенням у бойовий стан стартових пістолетів, які отримували оптовими партіями від своїх спільників з різних регіонів країни, у тому числі з Харкова.

Для переробки і зберігання засобів ураження фігуранти використовували власні помешкання і гараж, де була облаштована майстерня з "модернізації" зброї.

Готову продукцію зловмисники реалізовували у закритих інтернет-групах і на спеціалізованих сайтах.

Під час проведення слідчо-оперативних дій за місцями проживання і в підсобних приміщеннях зловмисників правоохоронці вилучили 50 одиниць зброї, велику кількість бойових набоїв та запасних частин до зброї, гранати, глушники, спеціальне устаткування і чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Також в організаторів групи виявлено документальні матеріали щодо їх участі у діяльності так званого "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси", яке пропагує сепаратистські ідеї на шкоду територіальної цілісності України. За оперативною інформацією, іноземні куратори організації могли використати "втемну" представників осередку для проведення екстремістських акцій під час виборів до органів місцевого самоврядування.

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, фігурантам повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

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