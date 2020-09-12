Зеленський представив Стратегію розвитку Одеської області до 2027 року

Регіон має великий туристичний, транспортний та аграрний потенціал

Регіон має великий туристичний, транспортний та аграрний потенціал

Фото: Офіс президента

У межах робочої поїздки в Одеську область президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Ми завжди називаємо Одесу "перлина біля моря”. На мою думку, це занадто скромно, бо Одещина – це цілий скарб біля моря”, – сказав він.

Президент зауважив, що Одеська область – це логістичний хаб, морські ворота й туристичне серце України, і вона має неймовірні перспективи.

Одещина має великий потенціал регіонального виробництва, сільського господарства та транзитної галузі, розвитку малого, середнього й великого бізнесу, науки, культури та спорту", - підкреслив Зеленський.

Представляючи Стратегію розвитку області, нардеп Сергій Колебошин наголосив, що цей регіон має великий туристичний, транспортний та аграрний потенціал. Депутат назвав п'ять основних проектів регіону:

центр комплексної реабілітації в місті Южному;

укріплення берегової лінії річки Дунай;

реконструкція автомобільних доріг;

розвиток туристичних можливостей Білгорода-Дністровського, де знаходиться унікальна фортеця, підстанція "Приморська”.

Серед пріоритетів розвитку Одеської області Колебошин виділив формування ефективного економічного простору, новий соціально-гуманітарний розквіт, екотрансформацію, глобалізацію культурного та туристичного середовища. Також в області необхідно розвивати мережу якісного інтернету.

Нагадаємо, Зеленський приїхав в Одеську область з робочим візитом, очікується, що він представить команду "Слуги народу” до місцевих виборів.

Він також ознайомився з реконструкцією аеропорту і відвідав дитсадок.