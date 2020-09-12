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12 вересня 2020, 16:30 17

Зеленський представив Стратегію розвитку Одеської області до 2027 року

12 вересня 2020, 16:30 17
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Регіон має великий туристичний, транспортний та аграрний потенціал
Регіон має великий туристичний, транспортний та аграрний потенціал
Фото: Офіс президента
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У межах робочої поїздки в Одеську область президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Ми завжди називаємо Одесу "перлина біля моря”. На мою думку, це занадто скромно, бо Одещина – це цілий скарб біля моря”, – сказав він.

Президент зауважив, що Одеська область – це логістичний хаб, морські ворота й туристичне серце України, і вона має неймовірні перспективи.

Одещина має великий потенціал регіонального виробництва, сільського господарства та транзитної галузі, розвитку малого, середнього й великого бізнесу, науки, культури та спорту", - підкреслив Зеленський.

Представляючи Стратегію розвитку області, нардеп Сергій Колебошин наголосив, що цей регіон має великий туристичний, транспортний та аграрний потенціал. Депутат назвав п'ять основних проектів регіону:

  • центр комплексної реабілітації в місті Южному;
  • укріплення берегової лінії річки Дунай;
  • реконструкція автомобільних доріг;
  • розвиток туристичних можливостей Білгорода-Дністровського, де знаходиться унікальна фортеця, підстанція "Приморська”.

Серед пріоритетів розвитку Одеської області Колебошин виділив формування ефективного економічного простору, новий соціально-гуманітарний розквіт, екотрансформацію, глобалізацію культурного та туристичного середовища. Також в області необхідно розвивати мережу якісного інтернету.

Нагадаємо, Зеленський приїхав в Одеську область з робочим візитом, очікується, що він представить команду "Слуги народу” до місцевих виборів.

Він також ознайомився з реконструкцією аеропорту і відвідав дитсадок.

Володимир Зеленський Одеса стратегія розвиток президент візит
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