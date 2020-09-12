Зеленський представив Стратегію розвитку Одеської області до 2027 року
У межах робочої поїздки в Одеську область президент України Володимир Зеленський взяв участь у презентації Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Ми завжди називаємо Одесу "перлина біля моря”. На мою думку, це занадто скромно, бо Одещина – це цілий скарб біля моря”, – сказав він.
Президент зауважив, що Одеська область – це логістичний хаб, морські ворота й туристичне серце України, і вона має неймовірні перспективи.
Одещина має великий потенціал регіонального виробництва, сільського господарства та транзитної галузі, розвитку малого, середнього й великого бізнесу, науки, культури та спорту", - підкреслив Зеленський.
Представляючи Стратегію розвитку області, нардеп Сергій Колебошин наголосив, що цей регіон має великий туристичний, транспортний та аграрний потенціал. Депутат назвав п'ять основних проектів регіону:
- центр комплексної реабілітації в місті Южному;
- укріплення берегової лінії річки Дунай;
- реконструкція автомобільних доріг;
- розвиток туристичних можливостей Білгорода-Дністровського, де знаходиться унікальна фортеця, підстанція "Приморська”.
Серед пріоритетів розвитку Одеської області Колебошин виділив формування ефективного економічного простору, новий соціально-гуманітарний розквіт, екотрансформацію, глобалізацію культурного та туристичного середовища. Також в області необхідно розвивати мережу якісного інтернету.
Нагадаємо, Зеленський приїхав в Одеську область з робочим візитом, очікується, що він представить команду "Слуги народу” до місцевих виборів.
Він також ознайомився з реконструкцією аеропорту і відвідав дитсадок.